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30.10.2019
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye FETÖ mesajı: Ya teslim edin, ya da suçlu iadesi beklemeyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarına ilişkin olarak, "Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Ya bunu bize teslim edeceksiniz, ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin." dedi.
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