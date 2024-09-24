Başkan Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: İhracat engelleri kaldırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, savunma sanayiinde ihracat engelleri kaldırılması gerektiğini belirterek, "F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyoruz." dedi.

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