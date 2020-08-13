Başkan Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada Abdurrahman Dilipak'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, AK Partinin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere salondaki tüm kadın üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı.

''Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir.

TÜM KADINLAR ADINA KINIYORUM

AK Partinin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum.

BİR AVUÇ SAPKINA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız. Birilerinin AK Parti'li kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız. Kadınların onuruna yönelik saldırıya izin vermeyiz.''

DİLİPAK NE DEMİŞTİ?

Abdurrahman Dilipak, "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında, "Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.