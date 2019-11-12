12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.11.2019

Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi ve ziyarete ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."dedi. Öte yandan Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"TRUMP İLE SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI NOKTASINDA HEMFİKİRİZ"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN BİR TERÖRİST OLDUĞUNU BELGELERİYLE İFADE EDECEĞİZ"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi son dakika FETÖ ve terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
Bakanlık: SAS Timlerimiz etkisiz hale getirdi
9 yaşında üniversite mezunu olacak
9 yaşında üniversite mezunu olacak
İBB Araştırma Komisyonu Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
İBB Araştırma Komisyonu Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını belgeledi
Durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
Durağa dalan şoförün otobüs kamerasını bozduğu anlar
CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu
İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
CHP komisyonun çalışmalarını engellemeye çalıştı
CHP komisyonun çalışmalarını engellemeye çalıştı
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ikinci gününde
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ikinci gününde
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı
Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Önemli açıklama
Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Önemli açıklama
Daha Fazla Video Göster