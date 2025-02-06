Başkan Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz." dedi.