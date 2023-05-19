19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2023 10:27
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Sizden beklentimiz yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önce Tekirdağ’da sonra İzmir’de büyük ayıp!
Önce Tekirdağ'da sonra İzmir'de büyük ayıp!
Rehavet uyarısı: Herkesten ricamız...
"Rehavet" uyarısı: Herkesten ricamız...
TCG Anadolu yeniden İstanbul’da
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da
İşte Atatürk’ün asırlık beylik tabancası!
İşte Atatürk’ün asırlık beylik tabancası!
A Haber ve Sabah’ı susturma operasyonu!
A Haber ve Sabah'ı susturma operasyonu!
Kılıçdaroğlu’nun “Milliyetçilik” çelişkisi!
Kılıçdaroğlu’nun “Milliyetçilik” çelişkisi!
Seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti!
Seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti!
Erdoğan’dan CNN International’a flaş açıklamalar
Erdoğan'dan CNN International'a flaş açıklamalar
Tarihi yolculukta neler yaşandı?
Tarihi yolculukta neler yaşandı?
19 Mayıs sabahı neler yaşandı?
19 Mayıs sabahı neler yaşandı?
Cevdet Yılmaz A Haber’de
Cevdet Yılmaz A Haber'de
İlçelerden Başkan Erdoğan’a rekor oy!
İlçelerden Başkan Erdoğan’a rekor oy!
Daha Fazla Video Göster