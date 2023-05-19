Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Sizden beklentimiz yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN