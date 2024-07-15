Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde önemli açıklamalar: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın ilk durağı İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. Erdoğan ve beraberindekiler burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz." dedi.

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