25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık.

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 09:44
Güncelleme:25.05.2023 09:49
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda "14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
İşte Başkan Erdoğan’ın başarısının sırrı
İşte Başkan Erdoğan'ın başarısının sırrı
Bakan Kirişci A Haber’de
Bakan Kirişci A Haber'de
85 milyon hep beraber başardık
"85 milyon hep beraber başardık"
Makam koltuğu için yalana sarıldı
Makam koltuğu için yalana sarıldı
Mühürlü çuvallar yola çıktı
Mühürlü çuvallar yola çıktı
Bu ülkede manşeti her zaman millet atar
"Bu ülkede manşeti her zaman millet atar"
Verilen sözleri yerine getireceğiz
"Verilen sözleri yerine getireceğiz"
CHP’li Tanal’dan algı operasyonu
CHP’li Tanal’dan algı operasyonu
Özdağ siyaseten intihar etti
"Özdağ siyaseten intihar etti"
Bükemediğin bileği öpeceksin
"Bükemediğin bileği öpeceksin"
Togg’un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
Togg'un üretim aşamalarını A Haber görüntüledi
Daha Fazla Video Göster