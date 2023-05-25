25 Mayıs 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs ve 28 Mayıs paylaşımı: 85 milyon hep beraber başardık.
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda "14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.