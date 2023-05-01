Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı

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