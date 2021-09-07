08 Eylül 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'a yönelik CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir skandala imza attı. Paylaşımda köpeğin sahibinin Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan sözler kullandığı görüldü. CHP'li Erdoğdu gelen tepkiler sonrası videoyu hızlıca silmek zorunda kaldı.