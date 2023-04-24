Başkan Erdoğan'a Gemlik'te sevgi seli! Togg aracı ile böyle geldi

Yerli otomobil Togg'un seri üretim ve satış sürecinin başlamasının ardından elektrikli otomobillerin en önemli parçası olan batarya konusunda da tarihi bir adım atılıyor. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile atılacak. Başkan Erdoğan Gemlik'e Togg aracı ile geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN