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Başkan Erdoğan'a Arnavutluk'ta sevgi seli! Sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi

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Giriş: 17.01.2022 09:05
Arnavutluk'ta 2019'da meydna gelene depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Başkan Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi.

Arnavutluk'ta 2019'da meydna gelene depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Başkan Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi.

Bölgede yaşayan Arnavut vatandaşlar, "Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. İçeri girip gördük daha iyisi olamazdı. Erdoğan verdiği sözleri tuttu." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin desteklerinden memnun olan başka bir kişi ise, "Verdiği sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok mutluyuz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutlukta daha güzel bir semt bulunmuyor" dedi.

SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'u ziyaret edeceğini duyan bölge halkı sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Türk hükümeti ve Başkan Erdoğan'a sevgi besleyen binlerce insan sokaklarını bayraklarla donattı.

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde yapılması beklenen görüşmelerin detayları da belli oldu.

ÖNEMLİ ZİYARET

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

2019 yılında Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek.

Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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