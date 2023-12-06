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Başkan Erdoğan Yunanistan ziyareti öncesinde Kathimerini'ye konuştu: İki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım

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Giriş: 06.12.2023 10:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirerek Yunan Başbakan Miçotakis ile kritik bir temasta bulunacak. Atina ziyareti öncesin Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini, komşularıyla aşılamayacak hiçbir sorunu olmadığını ifade etti. Miçotakis’e “İki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım” mesajı veren Başkan Erdoğan, "Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Sık sık söylüyorum, başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız. Bence son dönemde değişen, Yunanistan tarafının bize yönelik bakış açısını gözden geçirmiş olması, uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyen bir millet olduğumuzu anlamaya başlamasıdır." ifadelerine yer verdi.
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