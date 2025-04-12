Başkan Erdoğan: Yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Havalimanı ek binalarının açılığında önemli mesajlar verdi. Havalimanının yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını belirtti. Ülkesini başkasına şikayet ve boykot bahanesi ile kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bu vizyonu anlayamaz ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti.

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