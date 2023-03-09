Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti'de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç

Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın seçim kararını imzalayacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. İlk başvurular ne zaman alınacak? Son tarih ne? Parmak boyama uygulaması yeniden gelecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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