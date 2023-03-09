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Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti'de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 11:05
Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın seçim kararını imzalayacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. İlk başvurular ne zaman alınacak? Son tarih ne? Parmak boyama uygulaması yeniden gelecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak BAŞKAN ERDOĞAN YARIN SEÇİM KARARINI ALACAK

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