09 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti'de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç
Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın seçim kararını imzalayacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. İlk başvurular ne zaman alınacak? Son tarih ne? Parmak boyama uygulaması yeniden gelecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.