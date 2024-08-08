Başkan Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile görüştü | İsrail zulmüne karşı Filistin desteğine takdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Başkan Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. Ayırca Başkan Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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