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Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den ortak açıklama

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Giriş: 03.02.2022 18:50
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili Ukrayna'da bulunan Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski 3 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından alınan kararları iki lider canlı yayında açıkladı. Zelenski, Türkiye'nin ara buluculuk rolünden dolayı teşekkürlerini iletirken, Başkan Erdoğan, ''Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.'' İki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Başkan Erdoğan yeni hedefin 10 milyar dolar olduğunu kaydetti. .
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’den ortak açıklama
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