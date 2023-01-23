23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 13:27
Seçim yaklaşırken Batı medyasında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan haber sayısı arttı. A Haber'e konuşan Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic Batı'daki Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığına dikkati çekti, "Seçim sürecinde bir takım kirli oyunlara girişilecek" dedi.
Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kur’an’a saldırının perde arkası! Neden Türkler hedefte?
Kur'an'a saldırının perde arkası! Neden Türkler hedefte?
Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte?
Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte?
İYİ Parti İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor?
İYİ Parti İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor?
Kur’an-ı Kerim’e bir saldırı daha!
Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı daha!
Diyanet saldırıyı yargıya taşıyacak!
Diyanet saldırıyı yargıya taşıyacak!
Durum vahim! İşte içler acısı tablo
Durum vahim! İşte içler acısı tablo
Her ailenin bir avukatı olacak
Her ailenin bir avukatı olacak
EYT’liye yapılandırma ile emeklilik
EYT'liye yapılandırma ile emeklilik
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Daha Fazla Video Göster