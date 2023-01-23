HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak
Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak
Seçim yaklaşırken Batı medyasında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan haber sayısı arttı. A Haber'e konuşan Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic Batı'daki Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığına dikkati çekti, "Seçim sürecinde bir takım kirli oyunlara girişilecek" dedi.