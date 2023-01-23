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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Seçim yaklaşırken Batı medyasında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan haber sayısı arttı. A Haber'e konuşan Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic Batı'daki Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığına dikkati çekti, "Seçim sürecinde bir takım kirli oyunlara girişilecek" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 13:28
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Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber’e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Seçimler yaklaştıkça Batı basınında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik algı operasyonları yeniden hızlandı.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber’e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber'e konuştu, Batı'nın Erdoğan'a karşı kirli bir politika yürüttüğünü söyledi.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber’e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

"ERDOĞAN'DAN KURTULMAK İSTİYORLAR"

Jovanovic, "John Bolton'ın açıklamaları hiç şaşırtıcı değil. Seçimden önce bazıları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kirli bir takım oyunlara girişecek. Benzer şeyi belediye seçimlerinde de yaptılar. John Bolton, ABD'nin Erdoğan'a karşı düşünce tarzının birebir örneği. ABD'li politikacılar Erdoğan'a karşı pozitif değil. Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber’e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

Bunun yeni bir durum olmadığını vurgulayan Jovanovic, "Bunu daha önce çok kez gördük. Türkiye'ye karşı ilk kirli oyunları yaklaşık 4 yıl önceydi, Türk Lirası'na karşı korkunç bir saldırıya geçtiler. Diğeri de belediye seçimlerinden yaklaşık 3 hafta önceydi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini istiyorlar." dedi.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye neden hedefte? Fransız Gazeteci Pierre Jovanovic A Haber’e anlattı: Batı seçim öncesi kirli oyunlarına başlayacak

- John Bolton, Trump tarafından kovuldu çünkü kendisi bir deliydi. Bolton güçlü bir Türkiye'ye tahammül edemiyor, ülkenin ABD tarafından yönetilmesini istiyor. Fransa'da yaptıkları şey de tam olarak bu.