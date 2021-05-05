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Başkan Erdoğan ve Putin görüştü! Sputnik V aşısı...

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Giriş: 05.05.2021 17:13
Güncelleme:05.05.2021 17:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Başkan Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.

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