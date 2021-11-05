Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev’in ortak faaliyetleri "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında bir araya getirildi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ebedi kardeşlik ve dostluğa ithafen oluşturulan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeleri ve ortak açıklamalarının yer aldığı "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının tanıtım töreni düzenlendi.