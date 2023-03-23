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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesinde

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 16:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte açacak. Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
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