Başkan Erdoğan Van'daki deprem sonrası Süleyman Soylu'dan bilgi aldı |Video

Türkiye İran sınırında yaşanan ve Van Başkale'de de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.