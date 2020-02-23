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23.02.2020

Başkan Erdoğan Van'daki deprem sonrası Süleyman Soylu'dan bilgi aldı |Video

Türkiye İran sınırında yaşanan ve Van Başkale'de de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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