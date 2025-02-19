Başkan Erdoğan: TÜSİAD’ın rant sistemi çöktü | Başkan Erdoğan’ın mesajlarını A Haber’de değerlendirdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.TÜSİAD'ın açıklamalarıyla haddini aştığını söyleyen Erdoğan 'Kuklalarla bizim işimiz olmaz, bizim muhatabımız kuklacılardır' dedi. TÜSİAD'ı yerden yere vuran Başkan Erdoğan, 'Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın grup toplantısındaki mesajlarını Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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