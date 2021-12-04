Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu: beraber 3000 kardeşimizin iş ihtiyacını karşılayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında açılan fabrikada Türkiye'nin çinko ihtiyacının yarısının karşılanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın, Açılışını yaptığımız ilk çinko tesisinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi tesisidir. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihiyacının yarısı burada üretilecek. Böylece yıllık yarım milyar dolar tasarruf sağlayacağız. Bu tesisle beraber 3000 kardeşimizin iş ihtiyacını karşılayacağız.” dedi.

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