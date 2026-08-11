Terörsüz Türkiye'nin hukuki zemini! Tarihi yasanın şifreleri A Haber'de: Bu bir genel af değil

Türkiye’nin 50 yılı aşkın süredir sürdürdüğü terörle mücadelede tarihi bir adım atıldı. TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, sürecin hukuki çerçevesini belirledi. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, düzenlemenin genel af niteliği taşımadığını, şehitlerimizin failleri ve ağır suç işleyenlerin kapsam dışında tutulacağını belirterek provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini vurguladı.