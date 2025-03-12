Başkan Erdoğan: Türkiye’de yeni bir kaos amaçlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de yeni bir kaos planı hazırlandığını vurgularken, millete pusu kurulduğunun altını çizdi. Öte yandan Erdoğan Suriye'deki olaylara da değinerek bölgede mezhep temelli bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini belirtti.

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