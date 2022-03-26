Başkan Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle düzenlenen özel buluşmaya katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta yaptığı açılışın ardından çiftçi vatandaşlarla düzenlenen özel gecede önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ayçiçek yağı konusunda bir sorun olmadığını belirtirken, suni bir gündemin yaratıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca çiftçilere verilen desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığının altını çizerken, Türkiye'nin Avrupa'da sebze ve meyve ihracatında birinci sırada olduğunu belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının detayları...