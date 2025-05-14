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Başkan Erdoğan: Terörün devri artık kapanmıştır

Başkan Erdoğan: Terörün devri artık kapanmıştır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 13:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla ‘Terörsüz Türkiye’de yeni bir safhaya geçtik. Terör devri artık kapanmıştır." dedi. Başkan Erdoğan, “Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bölücü örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma kararı almaları hayati öneme sahiptir.” açıklamasında bulundu.
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