29 Nisan 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te! Gençler özel olarak karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e geldi. İki lider Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivale İlham Aliyev’in kullandığı yerli ve milli Togg ile geldi. Gençler Başkan Erdoğan’ı özel olarak Türk bayraklarıyla karşıladı ve karanfiller attı. O anlar A Haber kameralarına yansıdı.