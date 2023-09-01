Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te: Benim adeta evladım gibidir

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST festivalinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan “Bu ülkenin birliğine beraberliğine göz dikenlerin hepsi unutmayın 5’inci kol faaliyetidir. Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek meşru bozgunculuk yapmak suçtur.” dedi.

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