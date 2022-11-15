Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

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