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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

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Giriş: 15.11.2022 12:58
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
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