30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Suriyeli gencin ailesini aradı |Video

Başkan Erdoğan Suriyeli gencin ailesini aradı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da öldürülen Suriyeli Ali Hemdan El Asani'nin babasını aradı ve başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan ayrıca, dün Afrin'de yaşanan patlamayla ilgili Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti.

"ALİ BİZİMDE EVLEADIMIZDIR"

Başkan Erdoğan, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da kaydetti.

"SURİYE VE TÜRKİYE KARDEŞTİRLER, BİRİZ"

Adnan Hemdan El Asani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, şunları söyledi:

"Biz kardeşiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin halkıyla, hükümetiyle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size teslim ettim. Siz ne istiyorsanız o olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle gurur duyuyorum. Ali'nin hakkının alınmasını talep ediyorum sizden. Hükümetinizle, devletinizle gurur duyuyorum. Sayın Ömer Çelik de beni aradı. Herkese teşekkürlerimi, size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizin her emriniz benim başımın tacıdır, başımın üstünde yeriniz vardır. Tekrar ediyorum buradaki Suriye aşiretim adına, Tayyip Erdoğan'la, hükümetinizle ve devletinizle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Suriye ve Türkiye kardeştirler, biriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDP'lilerden büyük terbiyesizlik!
HDP'lilerden büyük terbiyesizlik!
Başkan Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu
A Haber salgın hastanesinde
A Haber salgın hastanesinde
Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor
Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor
Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet için hesap vakti
Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet için hesap vakti
CHP yine darbe imasında bulundu
CHP yine darbe imasında bulundu
Özgür Özel siyasetin maskarasıdır
"Özgür Özel siyasetin maskarasıdır"
Normalleşmeyi konuşmakla kalırız
"Normalleşmeyi konuşmakla kalırız"
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım
CHP'li Özgür Özel memurları darbe imasıyla tehdit etti
CHP'li Özgür Özel memurları darbe imasıyla tehdit etti
CHP'li İBB'den yardım rezaleti! İzdiham büyük tepki çekti
CHP'li İBB'den yardım rezaleti! İzdiham büyük tepki çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! ‘’İniş trendine girdik’’
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! ‘’İniş trendine girdik’’
Daha Fazla Video Göster