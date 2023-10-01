Başkan Erdoğan sinyali verdi! Suriye’ye askeri harekat olur mu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Başkan Erdoğan, TBMM’de yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kulaklardan eksik olmasın” dedi. Suriye’ye askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan Meclis konuşmasında güvenli hat sinyali mi verdi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN