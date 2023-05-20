20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü

Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 12:19
Güncelleme:20.05.2023 12:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile görüştü. Görüşmede 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ele alındı.
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Daha Fazla Video Göster