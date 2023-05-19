Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi, ilk tur seçimlerinde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.