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Başkan Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti

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Giriş: 31.03.2024 17:14
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını önemle rica ediyorum." ifadesine yer verdi.
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