Başkan Erdoğan şifa dedi tek tek saydı! Bu dörtlüyü yatmadan önce mutlaka yerim! Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması, yulaf...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çitçiler ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan bal konusu ile ilgili konuşurken "adeta şifa" ifadelerini kullandığı bir tarifi verdi. Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." dedi.