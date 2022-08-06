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Başkan Erdoğan, Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesi ziyaret etti

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Giriş: 06.08.2022 23:12
Başkan Recep Tayip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Kocaeli'deki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Bayram ve Gül Sarı çifti, Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi.

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