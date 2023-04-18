18 Nisan 2023, Salı
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Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyonkarahisar’da başlıyor! Dikkat çeken pankart
Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyonkarahisar'da başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk seçim mitingini AK Parti'nin 2001 yılında temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'da bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. “Bu sevda Afyon’dan dünyaya yayıldı” pankartı dikkat çekti.