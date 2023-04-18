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Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyonkarahisar’da başlıyor! Dikkat çeken pankart

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 10:17
Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyonkarahisar'da başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk seçim mitingini AK Parti'nin 2001 yılında temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'da bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. “Bu sevda Afyon’dan dünyaya yayıldı” pankartı dikkat çekti.
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Dikkat çeken pankart
Dikkat çeken pankart
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