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Başkan Erdoğan Sakarya'ya gidecek

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Giriş: 24.02.2024 12:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine Sakarya ile devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un konuğu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar aktardı.
Başkan Erdoğan Sakarya’ya gidecek
Başkan Erdoğan Sakarya'ya gidecek
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