Başkan Erdoğan: Sabrımızı kimse yanlış anlamasın!

Türkiye 3 gün sürecek olan diplomasi zirvesine ev sahipliği yapıyor. Antalya'daki diplomasi forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başladı. Erdoğan, bir kez daha, İsrail’in bir terör devleti olduğunu dünyaya ilan etti. Gazze için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı'nın İsrail’le ilgili tek çıkış bu değildi. Suriye'de yapılan hesaplar üzerinden uyarı yaptı. "Trump ve Putin ile aynı görüşteyiz. Kimse yanlış hesap yapmasın" dedi.

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