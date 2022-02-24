Başkan Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar Minsk Mutabakatları çerçevesinde çözülmeli

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz." diye konuştu.

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