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Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara hitap etti: Romanlar cevabı sandıkta verecekler

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katıldı.
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Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara hitap etti
Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara hitap etti
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