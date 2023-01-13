Başkan Erdoğan, Rami Kışlası Kütüphanesi’nde öğrencilerle sohbet etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Rami Kışlası Kütüphanesi’nde ders çalışan gençleri ziyaret etti ve onlarda sohbet etti.

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