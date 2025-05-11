11 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Başkan Erdoğan: Barış için fırsat penceresi aralandı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Başkan Erdoğan: Barış için fırsat penceresi aralandı

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Başkan Erdoğan: Barış için fırsat penceresi aralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2025 14:02
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Başkan Erdoğan: Barış için fırsat penceresi aralandı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Terörsüz Türkiye’de bölge dengeleri nasıl olacak?
Terörsüz Türkiye’de bölge dengeleri nasıl olacak?
DEM Parti’den yeni açıklama gelecek mi?
DEM Parti'den yeni açıklama gelecek mi?
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Kanaat önderleri terörsüz Türkiye için ne diyor?
Kanaat önderleri terörsüz Türkiye için ne diyor?
PKK kamplarına yakın bölgeden canlı yayın
PKK kamplarına yakın bölgeden canlı yayın
Müzakerelerin adresi İstanbul! Sonuç çıkacak mı?
Müzakerelerin adresi İstanbul! Sonuç çıkacak mı?
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Diyarbakır anneleri ne düşünüyor?
Diyarbakır anneleri ne düşünüyor?
Terör örgütü PKK’nın feshi an meselesi mi?
Terör örgütü PKK'nın feshi an meselesi mi?
İşte PKK’nın 47 yıl yuvalandığı bölge
İşte PKK'nın 47 yıl yuvalandığı bölge
Zelenskiy: Rusların açıklaması...
Zelenskiy: Rusların açıklaması...
Daha Fazla Video Göster