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Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törenin ardından bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
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