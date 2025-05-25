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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 25.05.2025 13:31
Güncelleme:25.05.2025 13:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelecek. Görüşmede, Şubat ayındaki İslamabad temaslarının ardından iki ülke arasındaki iş birliği adımları gözden geçirilecek. Öte yandan ekonomi, savunma ve ticaretin yanı sıra, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler de masada yer alacak.
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