Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelecek. Görüşmede, Şubat ayındaki İslamabad temaslarının ardından iki ülke arasındaki iş birliği adımları gözden geçirilecek. Öte yandan ekonomi, savunma ve ticaretin yanı sıra, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler de masada yer alacak.