Başkan Erdoğan: Özel rakı reklamı yapmaktan vazgeç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan siyasette diyalogdan kaçınmayacaklarını ifade ederken "Artık farklı bir söylem istiyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan TBMM'deki kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan daha olgun bir tavır beklediklerini vurgularken "Ucuz polemik peşinde koşuyor" dedi. Özel'e rakı reklamı yapmasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan alkolün kadına şiddetin en temel sebebi olduğunu vurguladı.