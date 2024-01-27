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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "35 bin sağlık personeli alınacak"

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Giriş: 27.01.2024 18:20
İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay 35 bin sağlık personeli alınacağının müjdesini verdi. Erdoğan; "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" dedi
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